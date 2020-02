Urkunden für Mathe-Sieger

Reichelsheim.Dass sich Mathematik in der Schule einer ungebrochenen Beliebtheit erfreut, zeigte der Schulentscheid des Mathematik-Wettbewerbs der hessischen Landesregierung. Dabei wurden an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim mathematische Grundlagen geweckt, Rechentalente entdeckt und die Sieger angemessen gewürdigt.

Schulleiterin Kirsten Gebhard-Albrecht gratulierte den erfolgreichsten Teilnehmern gemeinsam mit Stufenleiterin Laura Zieres und Fachsprecherin Lena Adam-Rothenheber bei der Siegerehrung in der Talent-Company der GAZ.

Im G8-Bereich des Gymnasialzweigs war Natalia Metera (G8) aus der Klasse 8f die beste Teilnehmerin. Hannah Krämer und Kevin Klinger aus der Klasse 8d schnitten im G9-Bereich des Gymnasiums am besten ab, während im Realschulzweig Alessio Procopio (Klasse 8b) und Tobias Fornoff (Klasse 8c) siegten. Den ersten Platz im Hauptschulbereich belegte Robin Schäfer aus der Klasse 8a.

Zu den weiteren Gratulanten zählten Erika Fenn, Reiner Geist und Thorsten Spall, die Mathematiklehrer der erfolgreichen Schüler. Die Mathe-Asse erhielten außer den Urkunden aus dem Hessischen Kultusministerium auch kleine Präsente der Schule. Sie bekommen außerdem die Möglichkeit, an einer Begabtenförderung mit dem Mathematiklehrer Jan Schupp teilzunehmen.

Entsprechend optimistisch blicken Lehrer und Schüler der Zinn-Schule nun dem 4. März entgegen. An diesem Mittwoch steht in Michelstadt nämlich der Kreisentscheid an – und damit die zweite Runde des aktuellen Mathematik-Wettbewerbs. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.02.2020