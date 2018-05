Vatertag mit Frankreich-Flair

Anzeige

Lindenfels.An Christi Himmelfahrt, 10. Mai, lädt der Freundeskreis Moëlan sur Mer-Lindenfels zum traditionellen Waldfest am alten Steinbruch ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr.

Rund um die Grillhütte wird sich dann wieder französische Atmosphäre ausbreiten. Dazu gehören natürlich Spezialitäten wie Crèpes. Dieser bretonische Klassiker wird sowohl als süße Variante, mit Zucker, Zimt, Cointreau, Marmelade und Eierlikör, als auch als kräftiger Snack mit Käse und Schinken angeboten, kündigen die Veranstalter im Vorfeld an. Außerdem steht auch in diesem Jahr wieder der beliebte „Pot au Feu“, ein französisches Eintopfgericht, auf dem Speiseplan. Diese Spezialität kochen die Mitglieder des Fördervereins in der Küche des Albert-Schweitzer-Hauses übrigens selbst.

Bretonischer Kuchen

Frisch und handgemacht sind auch die Käse- und Schinkenbrötchen sowie der original bretonische Kuchen („Far breton“).