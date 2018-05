Anzeige

Lindenfels.Die Stadt Lindenfels lädt am morgigen Donnerstag, 3. Mai, zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Gewalt, Häusliche Gewalt, Gewalt im sozialen Nahraum“ ins Bürgerhaus ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Referenten der Polizeidirektion Bergstraße sowie die Frauenberatungs- und Interventionsstelle kommen dabei zu Wort.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, unter anderem Mitarbeiter, die im Flüchtlingswesen tätig sind, sowie Flüchtlinge und Bürger aus Lindenfels über folgende Themen und Konfliktpunkte zu informieren: Die Rechtslage in Deutschland in Bezug auf Gewalt, Rolle und Intervention der Polizei bei Gewalttaten, strafrechtliche Konsequenzen für die Gewalttäter, Informationen über in Frage kommende Beratungs- und Hilfeeinrichtungen. red