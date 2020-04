Verband fordert mehr Geld für Kliniken und Kommunen

Lindenfels.Die Heilbäder und Kurorte in Hessen blicken nach einer Mitteilung des Hessischen Heilbäderverbandes (HHV) sorgenvoll in die Zukunft. Mit ihrer Aufgabe als Zentren für Prävention gehe eine kosten- und personalintensive Struktur einher, die besonders die als Risikogruppe eingeschätzte Generation über 60 Jahren zu schätzen wisse.

Der HHV ist die Interessenvertretung der 30 Heilbäder und Kurorte in Hessen.

In den Orten seien mehr als 90 Prozent der Reha-Kliniken angesiedelt, denen zurzeit eine besondere Rolle zukomme. Um die Folgen der Epidemie abzufedern, seien Ende März im Bundestag Maßnahmenpakete auch für die medizinische Rehabilitation beschlossen worden. Doch dieses Paket sieht der HHV als „unzureichend und undurchsichtig“ an.

„Wir halten eine Gleichstellung für die medizinische Reha der gesetzlichen Träger und der Krankenkassen für elementar“ weist HHV-Vorsitzender Michael Köhler auf ein „Ungleichgewicht der unterschiedlichen Institutionen“ hin. „Während die gesetzlichen Reha-Träger Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent der durchschnittlichen monatlichen Zahlungen in den letzten zwölf Monaten erhalten, stehen den Krankenkassen Ausgleichszahlungen von 60 Prozent der Erlösausfälle zu. Ohnehin ist diese Unterstützung viel zu niedrig.“

Der Hessische Heilbäderverband fordert eine Unterstützung von mindestens 80 Prozent der entgangenen Einnahmen. Die Kliniken seien für die Heilbäder und Kurorte in Hessen „bedeutende Partner“. Sie hätten eine hohe medizinische Kompetenz und trügen zur medizinischen Grundversorgung gerade auf dem Land bei.

„40 000 nicht exportierbare Arbeitsplätze sowie eine branchenübergreifende Wirtschaftskraft mit über 2,2 Milliarden Euro Bruttoumsatz allein in Hessen, die auch von den Kliniken und ihren Gästen ausgeht, leisten in den prädikatisierten Orten einen hohen Deckungsbeitrag. Sollten Reha-Kliniken durch die Folgen der Pandemie in Insolvenz geraten und keine kurtaxpflichtigen Übernachtungen mehr generieren können, hat das katastrophale Auswirkungen auf die Haushalte der prädikatisierten Orte“, erläuterte Michael Köhler.

„Schlüsselzuweisungen erhöhen“

Bereits jetzt verzeichneten die Heilbäder und Kurorte durch die staatlichen Eingriffe einen drastischen Rückgang an Kurtaxe, der sich auf über eine Million Euro beziffere. Dabei würden die Bedenken größer, denn die Kapazitäten der Krankenhäuser reichten voraussichtlich nicht aus, um eine angemessene Versorgung der Patienten sicherzustellen. Deshalb sollten Reha-Kliniken wie die Krankenhäuser Betroffene aufnehmen. Gleichzeitig müsse aber auch die Versorgung von Kurzzeit-Reha-Patienten sichergestellt werden.

„So entstehen in einem sehr kurzen Zeitraum viele Einzelfragen, die geklärt werden müssen. Wir wollen auch künftig die Aufgabe für Prävention und Rehabilitation im deutschen Gesundheitssystem erfüllen“, so Köhler. Dafür benötigten die Reha-Einrichtungen Antwort auf ihre dringenden Fragen, schnelle Liquidität und ein klares Bekenntnis zu den Heilbädern und Kurorten als Wirtschafts- und Gesundheitsstandorte. Dazu zähle auch eine angemessene Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für die prädikatisierten Orte.

„Wir alle stehen vor immensen Herausforderungen“, betonte HHV-Geschäftsführerin Almut Boller,. „Den Heilbädern und Kurorten kommt dabei mit ihrer Aufgabe, die Prävention und Rehabilitation für die Bevölkerung sicherzustellen, eine Sonderrolle zu. Es sind gerade die Risikogruppen, die in den Orten Heilung suchen. Doch es ist völlig offen, wann die Generation 60 plus wieder uneingeschränkt auf Reisen gehen kann.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020