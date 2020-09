Verbeamtungen an der GAZ

Reichelsheim.Schulleiterin Kirsten Gebhard-Albrecht hatte gute Nachrichten zum neuen Schuljahr an der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim: Fünf Kollegen erhielten eine Planstelle und damit ihre Verbeamtung auf Probe. Mit ihrem Stellvertreter Herwig Bendl überreichte Gebhard-Albrecht die Ernennungsurkunden und Sonnenblumen an die strahlenden Lehrer.

Für die Haupt- und Realschule ist dies Luisa Schmitt, die die Fächer Deutsch und Erdkunde unterrichtet. Im Gymnasium erhielten Joschka Althoff (Musik und evangelische Religion), Dominik Heiligenthal (Deutsch und Englisch), Iris Kredel (Mathematik und Sport) sowie Lena Stegmann (Englisch und Französisch) ihre Ernennungsurkunde .

Applaus gab es auch für Oberstudienrätin Susanne Blasius, die seit 25 Jahren im Dienst ist und hierfür Glückwünsche der Schulleitung und des Kollegiums entgegennahm. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.09.2020