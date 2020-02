Verein Pro Kids hatte die jungen Narren zur Party eingeladen

Lindenfels.Tanzfläche frei für den Nachwuchs hieß es am Rosenmontag für den angehenden Disco-Nachwuchs in Lindenfels. Zu einer fröhlichen Fastnachtsparty hatte der Verein Pro Kids Lindenfels, eine Gruppe engagierter Eltern, Kinder ab sechs Jahren in die Diskothek Ye old Carriage Inn eingeladen.

Bei guter Musik und ausgelassener Fastnachtsstimmung tummelten sich dann auch zahlreiche bunt gekleidete junge Narren bis in den Abend hinein auf der Tanzfläche im Blitzlicht der Scheinwerfer. Die Eltern konnten aus sicherer Entfernung das Treiben von der Empore aus verfolgen, sich aber auch mutig unter die feiernden Kinder mischen. fred/Bild: Derigs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.02.2020