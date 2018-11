Vereine suchen neuen Treffpunkt

Eulsbach.Ein Punkt, der viele Gruppen und Vereine in Eulsbachumtreibt, ist die baldige Schließung des Lokals „Am Speierling“, in dem viele von ihnen regelmäßig ihre Sitzungen abhalten – so auch der Eulsbacher Ortsbeirat, der über dieses Thema diskutierte. Da von der Stadt aus keine Möglichkeit besteht, auf ein vorhandenes Grundstück zum Beispiel einen Container zu stellen, wird die Suche nach einem

...