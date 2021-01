Verlassenes Skiparadies am Schenkenberg

Lindenfels.„Ende“ steht in großen Lettern auf einem Hinweisschild am Schenkenberg mit dem Piktogramm eines Skilangläufers. Was heute wie ein Symbol für das Ende des Langlaufsports in Lindenfels aussieht, warnte einst tatsächlich vor dem Ende einer gespurten Loipe. Vom Schild aus sind es noch ein paar Meter bis zur Einmündung in den nächsten Querweg. Die Strecke ist abschüssig.

Wer schon einmal auf

...