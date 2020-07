Vermisste 14-Jährige ist wieder zu Hause

Lautertal.Das seit Sonntag vermisste 14-jährige Mädchen aus Nieder-Liebersbach ist zurück. Wie die Polizei mitteilte, trafen Beamte der baden-württembergischen Polizei die Jugendliche am Montagabend in Mannheim an und nahmen sie in ihre Obhut.

Das Mädchen wurde noch im Laufe des Abends zu seinen Eltern zurückgebracht, heißt es von der Polizei weiter. Wie berichtet, war die 14-Jährige am Sonntag von einem Besuch bei ihrem Freund nicht zurückgekehrt. ots/red

