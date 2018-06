Anzeige

Auch rund um den Scheeserenne-Sonntag gibt es im Rahmenprogramm bereits ab Freitag, 6. Juli, jede Menge Spaß. Zur Eröffnung wird es eine Gerümpel-Olympiade mit Disziplinen aus dem Windekäschder Sportrepertoire geben. Die Teilnehmer sollten dabei nicht nur sportlich, sondern auch trinkfest sein, um sich gegen die gegnerischen Teams durchzusetzen. Der Startschuss fällt am frühen Freitagabend.

Anschließend steht eine Mallorca-Party mit DJ Jogi an. Dabei wird es auch eine Happy Hour geben.

Für die Party- und Rocknacht am Samstag, 7. Juli, holen die Organisatoren vom SV Winterkasten wieder die Band DNS auf das Open-Air-Gelände. Der Eintritt ist frei.

Das Programm am Sonntag, 8. Juli, startet mit einem Frühschoppen am Vormittag, zu dem es Livemusik vom singenden Landwirt Gerhard Pfeifer geben wird. Um 14 Uhr startet dann das 41. Scheeserenne in den Kategorien Kinderscheeserenne, Schnelligkeit und Originalität. Bei der Siegerehrung wird ebenso verrückt gefeiert. Eine Jury krönt die besten Darstellungen. red

Info: Weitere Informationen unter scheeserenne.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.06.2018