Verstärkung für die GAZ in Reichelsheim

Reichelsheim.Gleich zwölf neue oder erneut an der Schule tätige Kollegen hat Schulleiterin Kirsten Gebhard-Albrecht im Rahmen einer Gesamtkonferenz an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) Reichelsheim begrüßt. Zwei von ihnen erhielten hierbei ihre Urkunden zur Verbeamtung auf Probe.

Applaus und Blumen

Paul Danelski, der von der Geschwister-Scholl-Schule Bensheim an die GAZ kommt, unterrichtet die Fächer Physik und Chemie im Haupt- und Realschulzweig. Ein bereits „bekanntes Gesicht“ ist Christopher Augustin. Mit einem Vertretungsvertrag unterrichtete er bereits während seines Lehramtsstudiums an der GAZ. Sein Referendariat schloss er sodann im zurückliegenden Schuljahr in Reichelseim ab. Augustin ist Gymnasiallehrer und unterrichtet die Fächer Sport und Ethik.

Ein ganz besonderes Dankeschön galt zu Beginn der Konferenz ferner Tina Schäfer, die einen Großteil der Sommerferien damit verbrachte, die Stundenpläne der Kollegen zu planen und umzusetzen. Dafür gab es Applaus sowie von der Schulleiterin Blumen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.08.2019