Verstärkung für die Mountainbike-AG

Reichelsheim.Unter dem Motto „Fahrrad fahren macht glücklich, schlank und fit“ wurde die Georg-August-Zinn-Schule (TAZ) in Reichelsheim zur „Bike-School“ (Fahrradschule) ernannt. Nach dem Laufen sei das Fahrrad für die meisten Kinder der nächste große Schritt in die selbstständige Mobilität. Schulen sollten daher verlässliche Angebote rund ums Radeln etablieren, schreibt die Schule in einer Mitteilung.

