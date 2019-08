Verwaltung will an Abgabe festhalten

Lindenfels.Die Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig sieht für eine Abschaffung der Straßenbeiträge in der Burgstadt keinen Spielraum, zumindest, so lange der Ausfall an Einnahmen der Stadt nicht von Bund oder Land in voller Höhe kompensiert wird.

Für ihn als Verantwortlichen für die Finanzen stehe immer die „schwarze Null“ im Ziel des Gesamthaushaltes. Ansonsten werde die Haushaltsgenehmigung riskiert, teilt der Verwaltungschef mit. Er bezieht sich dabei auf ein Schreiben des Kreisrevisionsamts, das auch nachdem Lindenfels den Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen erfüllt hat, die Haushalte der Kommune prüft. Die Aufsichtsbehörde erwarte bei einem Beschluss über die Abschaffung der Straßenbeiträge, dass dies ausgeglichen wird.

Die Stadt müsste also andere Abgaben erhöhen oder Einsparungen vornehmen. „Ohne Finanzmittel von Land oder Bund wird die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung eine unmittelbare Erhöhung der Grundsteuer B bedeuten“, warnte Helbig. Je nach Straße und Finanzierungsmodus müsse die Steuer auf nicht-landwirtschaftliche Grundstücke um 20 bis 500 Punkten angehoben werden – für jede einzelne Straßenbaumaßnahme. „Ich verstehe den Ärger der Betroffenen, aber ich halte Straßenbeiträge für weniger ungerecht gegenüber der Allgemeinheit, als eine Grundsteuererhöhung“, betonte er. Dabei würden alle Grundstückseigentümer zusätzlich belastet, mit unklarer Auswirkung auf die Mieten.

Kein Spielraum für Einsparungen

Eine Erhöhung der Gewerbesteuer, wie sie Gegner der Straßenbeiträge ins Spiel gebracht haben, sieht der Bürgermeister ebenfalls kritisch. Gerade Unternehmen, die außer in Lindenfels auch in anderen Kommunen Standorte betreiben, könnten abwandern, fürchtet Helbig. Zumal die Lage bei den Gewerbesteuereinnahmen nicht gerade rosig aussehe. „Momentan fehlen uns nach den guten Jahren auch wieder Einnahmen. Die Konjunktur wächst weniger als erwartet“, gibt er zu bedenken. Die Möglichkeit, eine Abschaffung durch Sparmaßnahmen auszugleichen, sieht der Rathauschef ebenfalls nicht. „Die wurden schon zu Zeiten des Schutzschirmvertrages ausgereizt und weitere würden große Schäden an der Substanz bedeuten“, mahnt er.

Auch Einsparungen im Personal der Verwaltung sind nach Helbigs Ansicht keine Option. „Die Leute werden gebraucht“, sagt er. Er rechnet für den Fall einer Abschaffung der Straßenbeiträge mit einem höheren Aufwand für seine Mannschaft. Bisher lässt die Stadt Straßen sanieren, wenn sie beispielsweise der Abwasserverband ohnehin aufreißt und einen Großteil der Kosten übernimmt. Wenn die Sanierungen aber keine Straßenbeiträge mehr koste, wolle „jeder zuerst“. Dann sei ein Büro für die Festlegung einer Reihenfolge oder Prioritätenliste nötig.

Das werde die Verwaltung jedoch personell überfordern. Die Kosten für den Aufbau eines solchen Büros schätzt Helbig auf 100 000 Euro. „Zusätzlicher Ärger wird von denen kommen, die in den vergangenen Jahren Straßenbeiträge bezahlt haben“, ist er sicher. Zwar falle das Eintreiben der Beiträge nach deren Abschaffung weg. Der Verwaltungsaufwand, der dadurch eingespart würde, sei aber marginal, da alle sonstigen „Grundlagen, Zahlen und Daten“ noch ermittelt werden müssten.

Bei Grundstückseigern, die anführen, fünfstellige Summen an Straßenbeiträgen bezahlen zu müssen, sei die Frage, warum dies so ist. In manchen Fällen kämen die Beträge zusammen, weil es sich um mehrere bebaute Grundstücke handele, die sich im Besitz eines Beitragszahlers befänden. „Vielleicht ist die Idee hinter dem Protest auch ein Versuch, die eigenen Kosten zu sozialisieren, also auf die Allgemeinheit abzuschieben“, mutmaßt der Rathauschef. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.08.2019