Video-Botschaften aus Kapstadt

Winterkasten.„Gottes Geistkraft ist unverfügbar, sie erinnert und verbindet – auch mit den Kirchen und Menschen jenseits der Grenzen. Sie schafft Verständigung, wo vorher keine möglich war, sie weckt Vertrauen in Gottes Wirken und Nähe.“ So beschreibt Joachim Meyer, Dekan des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald, die Kraft des Pfingstfests. Gerade Pfingsten sei eines der ökumenischen Feste, bei denen es um weltweite Kirche und Verbundenheit gehe.

„Dass wir Videos und Botschaften in dieser Form austauschen, ist eine Premiere und eine der positiven Seiten der Corona-Krise“, so Margit Binz, Pfarrerin für Ökumene und interreligiösen Dialog im Dekanat. „Auch in der Partnerschaft entdecken wir die Kommunikationsmöglichkeiten in der virtuellen Welt.“

Vom Dekanat gibt es eine Video-Pfingstbotschaft nach Kapstadt und umgekehrt wurden Botschaften aus Südafrika nach Deutschland übersandt. Die Grußvideos finden sich auf dem Youtube-Kanal des Dekanats.

In den Kapstädter Videos erzählen vier junge Leute vom Moravian Youth Netzwerk, wie sie die Corona-Krise und den Lockdown in Südafrika erleben. Eines davon, von Ruben Engel, ist auf Deutsch verfügbar. Es gibt auch ein Segensvideo von Pfarrer Gert Temmers, das in analoge oder digitale Gottesdienste integriert werden kann.

Die Moravian Youth, also die Herrnhuter Jugend in Kapstadt, sei in der Corona-Krise sehr schnell aktiv geworden und habe die Online-Plattform Moravian Youth Network (MYN) gegründet, um die dortigen Gemeinden durch Video-Gottesdienste, Andachten und anderes virtuell zu verbinden, berichtete Margit Binz. „Das ist umso wichtiger, da in der Herrnhuter Glaubenswelt alles auf die Gemeinschaft ausgerichtet ist.“ red

