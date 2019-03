Viel mehr als Märsche und Polkas

Lindenfels.Die musikalische Sparte der Freiwilligen Feuerwehr ist ein schwieriges Terrain. Hier ist der Nachwuchs noch dünner gesät als in den Kinder- und Jugendabteilungen. In Winterkasten schaut das anders aus. Mit 30 Musikanten im Alter von acht bis 75 Jahren ist der Spielmannszug relativ gut besetzt.

Vor acht Jahren war Jochen Rietdorf nach Winterkasten gewechselt. Unter dem Stabführer und musikalischen Leiter hat sich der Kader sehr gut entwickelt. Der gebürtige Bensheimer (Jahrgang 1964), der in Kolmbach lebt, hat Akzente gesetzt und Prozesse in Gang gebracht. Auch durch seine guten Kontakte in die höheren Ebenen der Feuerwehrmusik. Im Landesverband Hessen ist er als Landesstabführer aktiv, wurde 2018 wiedergewählt. Bis zum Ende der Legislaturperiode 2022 will er das Amt bekleiden und danach in andere Hände übergeben.

„Man darf den Kontakt zur Basis nie vergessen“, beschreibt der stellvertretende Bundesstabsführer seine Idee einer guten Zusammenarbeit. Der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig dankte Rietdorf jetzt im Rathaus für dessen Engagement zum Wohle der Feuerwehrmusik. Der Spielmannszug habe sich mit ihm zu einer wichtigen Säule im örtlichen Kulturleben weiterentwickelt.

Viele Impulse gesetzt

Bereits im Feuerwehrverband Bergstraße hatte Rietdorf Impulse gesetzt und als Kreisausbilder ein dezentrales System mit geschaffen, das auf Landesebene übernommen wurde. Dort ist er für 160 Musikgruppen mit rund 6000 Mitgliedern zuständig. Davon sind etwa 30 Prozent Jugendliche. Im Kreis Bergstraße gibt es nur noch 23 Spielmannszüge und Musikcorps, berichtet er. Das sah alles schon einmal besser aus.

Rietdorf bleibt am Ball. Einfach die Dinge hinzunehmen und Däumchen zu drehen liege ihm nicht, sagt er. Immer wieder startet Winterkasten Aufrufe, die Nachwuchswerbung läuft gut. Zuletzt wurde eine neue Nachwuchsgruppe gegründet.

Für die Ausbildung an Querflöte, Trommel oder Lyra sind keine musikalischen Vorkenntnisse erforderlich, Instrumente und Uniformen werden von der Feuerwehr gestellt. In Schnupperstunden können sich Interessierte informieren. Der Nachwuchs kommt vor allem aus den eigenen Reihen. Quereinsteiger sind selten, aber es gibt sie. Auch über die musikalische Früherziehung an den Grundschulen werden Kinder an Instrumente herangeführt.

Im Repertoire sind aufgrund der facettenreichen Besetzung – mit fünf Flötenstimmen – nicht nur traditionelle Märsche und Polkas, sondern auch Musical- und Filmmelodien sowie Hits von bekannten Popgruppen und klassische Kompositionen. Auch das unterscheidet Winterkasten von manch anderen Abteilungen. Im Jahr werden bis zu 20 Auftritte absolviert.

Für den Landesverband ist Rietdorf im Schnitt 10 000 Kilometer jährlich unterwegs. 50 bis 60 Termine müssen wahrgenommen werden. Das ist auch ein gutes Stück Lobbyarbeit, wie er sagt. Er weiß, dass dies nicht jedem liege. Umso mehr hofft er auf einen fähigen Nachfolger nach seinem Rückzug, der die guten Kontakte mitzunehmen und zu nutzen versteht. Einen Glücksfall nennt er die Tatsache, dass für ihn Ehrenamt und Beruf gut vereinbar sind. Als Leiter der Abteilung Kultur und Tourismus in Reichelsheim könne er beides gut unter einen Hut bringen, wie er betont.

Als Kind hat er von seiner Großmutter das Faible für die Musik mitbekommen, und Akkordeon gelernt. Mit zehn Jahren kamen die Schlaginstrumente hinzu. In Kolmbach wurde er früh zum Stabführer erkoren. Heute hat er sich als Vize-Stabführer im Bundesverband um rund 170 Musikgruppen zu kümmern. Die Arbeit zuhause wird dabei nicht vernachlässigt. Einmal die Woche ist Übungsstunde in der alten Schule.

Das nächste Konzert des Spielmannszugs Winterkasten ist am Freitag, den 5. April, um 19.30 Uhr in der Reichenberghalle in Reichelsheim unter dem Motto „Konzert mit Freunden“.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.03.2019