Viele Kalender schon weg

Lindenfels.Die Verkaufsaktion des Adventskalenders des Lions Clubs Weschnitztal-Überwald ist überaus erfolgreich angelaufen. Der Jubiläumskalender anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Clubs erweist sich als Verkaufsschlager. Der größte Teil der in diesem Jahr auf 6000 Stück erhöhten Kalenderzahl ist bereits verkauft. Schon bei der Eröffnungsaktion in den Supermärkten gingen Hunderte an Kalendern über den Verkaufstisch.

Erhältlich sind die Kalender noch bis zum kommenden Mittwoch, 20. November, in den Volksbanken und Sparkassen des Weschnitztals, bei den Rathäusern, im Einzelhandel und bei vielen Dienstleistern – allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Eventuell sind kleine Restkontingente auf den Adventsausstellungen erhältlich.

Der Lions Club bittet, die kurzfristigen Hinweise des Clubs dazu auf der Website des Clubs oder auf Facebook zu beachten. Diese erfolgreiche Aktion kombiniert die Möglichkeit, Gutes zu tun und dabei einen der über 640 attraktiven Preise im Wert von rund 36 000 Euro zu gewinnen. Hauptpreis ist am 24. Dezember ein Weihnachtsgeld von 2019 Euro. An Nikolaus und anlässlich des Jubiläums am 10. Dezember werden Sonderpreise verlost.

Erlös für soziale Projekte

Der Erlös aus dem Kalender-Verkauf fließt in ausgewählte soziale Projekte. Die Verlosung der Preise beginnt am 1. Dezember. Die Gewinn-Nummern werden täglich in dieser Zeitung und auf der Internet-Seite des Clubs veröffentlicht. Die Preise können bis zum 31. Januar unter Vorlage des Kalenders bei dem Sponsor abgeholt werden. Jeder Kalender nimmt nochmals an der Verlosung des Hauptgewinns teil. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.11.2019