Vier neue Lehrer begrüßt

Reichelsheim.Wenn es zweimal zur Pause klingelt, strömt das Kollegium der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim wie gewohnt in Richtung Lehrerzimmer, denn dann heißt es: Pausenkonferenz.

Schulleiterin Kirsten Gebhard-Albrecht nutzte die Gelegenheit, um dem Kollegium die neuen Lehrer im Vorbereitungsdienst (LiV) vorzustellen. Marie-Kristin Kopp hat an der Justus-Liebig-Universität Gießen Biologie und Chemie studiert und wird an der GAZ im Gymnasialbereich unterrichten. Bevor sie ihren Vorbereitungsdienst antrat, hat sie ein Jahr lang in den USA gelebt und dort Deutsch unterrichtet.

Alexander Hariri wird mit den Fächern Mathematik und Physik ebenfalls im gymnasialen Bereich unterrichten. Hariri hat in Darmstadt studiert und freut sich auf die kommenden zwei Jahre als LiV an der GAZ.

Die Fächer Mathe und Sport bringt Florian Werthmann mit an die GAZ. Werthmann hat in Frankfurt studiert und möchte Haupt- und Realschullehrer werden.

Weitere neue Lehrerin im Vorbereitungsdienst ist Marilena Rohde. Sie hat Deutsch und Ethik studiert und unterrichtet im Gymnasialbereich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.11.2019