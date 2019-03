Vier neue Notfallseelsorger im Dienst

Winterkasten/Groß-Zimmern.Der ehemalige Dieburger Bürgermeister Werner Thomas engagiert sich als ehrenamtlicher Notfallseelsorger in der ökumenisch ausgerichteten Notfallseelsorge Darmstadt-Dieburg. Er, Bärbel Lehmer, Roswitha Pawlik und Ralf Hofmann wurden in der evangelischen Kirche in Groß-Zimmern für ihren Dienst beauftragt.

Es war zugleich der letzte Beauftragungsgottesdienst des katholischen Dekans

