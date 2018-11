Vier Verletzte bei Autounfall in Winkel

Winkel.Zu einem schweren Autounfall ist es am Sonntag im Lindenfelser Stadtteil Winkel gekommen.

In einer Linkskurve der Buchwaldstraße geriet nach Angaben der Bensheimer Polizei gegen 16 Uhr ein Pkw ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Andere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall verwickelt gewesen. Die vier Insassen des Pkw wurden verletzt, eine Person wurde zur Beobachtung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, heißt es von der Polizei weiter.

Die Straße musste im Zuge der Bergung für kurze Zeit voll gesperrt werden. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018