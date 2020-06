Vikar feiert Gottesdienste zum Abschied

Lindenfels.Zum 31. Juli verlässt der bisherige Pfarrvikar der Pfarrgruppe Fürth/Lindenfels, Pater George Arul Jegenathan, Lindenfels und das Weschnitztal und tritt eine neue Stelle im Taunus an. Um ihn zu verabschieden, war ursprünglich eine Messfeier für alle Pfarreien in Krumbach am Sonntag, 28. Juni geplant.

Aufgrund der Corona-Epidemie sei dies jedoch nicht möglich, wie es in einer Mitteilung der Pfarrgruppe heißt. Um allen Gläubigen in Lindenfels, Fürth, Rimbach und Krumbach einen Abschied zu ermöglichen, beschloss der Gesamtpfarrgemeinderat, alle verbleibenden Messfeiern des beliebten Pfarrvikars zu Verabschiedungsfeiern umzuwidmen.

In der Pressemitteilung der Pfarrgruppe heißt es, dass sich jeder, der „sich gerne von Pater George verabschieden möchte, dies als Geste der Verbundenheit tun kann, indem er einen dieser Gottesdienste besucht“. Aus diesem Grund bitten die Verantwortlichen der Pfarrgruppe darum, dass sich jeder Gläubige, nur bei einem dieser Gottesdienste anmeldet. So soll möglichst vielen Gemeindemitgliedern Gelegenheit gegeben werden, an den Feiern teilzunehmen.

Folgende Messfeiern werden von Pater George Arul Jegenathan noch zelebriert: Wer in der Stammgemeinde Lindenfels Abschied nehmen möchte, kann dies sowohl am kommenden Sonntag, 7. Juni ab 11 Uhr tun, als auch an den beiden Samstagen, 13. und 27. Juni – dann jeweils ab 17.30 Uhr.

In Rimbach sind Gottesdienste am Samstag, 6. Juni, ab 17.30 Uhr sowie am Sonntag, 14. Juni ab 11 Uhr. In der Fürther Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer feiert Pater George Messfeiern am Donnerstag, 11. Juni (Fronleichnam) sowie am Sonntag, 21. Juni. Die Gottesdienste in Fürth beginnen jeweils um 9.30 Uhr. In Krumbach wird der scheidende Pfarrvikar am Donnerstag, 11. Juni sowie am Samstag, 20. Juni, jeweils ab 19 Uhr Gottesdienst halten. Zusätzlich gibt es hier eine Messfeier am Sonntag, 28. Juni, ab 9.30 Uhr.

Außer den Verantwortlichen in den Ortsausschüssen und dem Gesamtpfarrgemeinderat freut sich auch der scheidende Pfarrvikar über zahlreiche Gläubige in den Kirchen. Die Anmeldung zu allen Gottesdiensten ist ausschließlich telefonisch in den Pfarrbüros Fürth und Lindenfels möglich. mw

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.06.2020