Volker Oehlenschläger will Bürgermeister von Fürth bleiben

Fürth.Bürgermeister Volker Oehlenschläger strebt seine dritte Amtszeit in Fürth an. Bei der Nominierungsversammlung der örtlichen CDU sagte er: „Ich will unseren Weg weitergehen, die gute Arbeit der CDU der vergangenen Jahrzehnte fortsetzen.“ Dazu zählte er seine Vorgänger Gregor Dörsam und Gottfried Schneider jeweils mit ihren Teams auf.

Die Bürgermeisterwahl in Fürth wird mit der

...