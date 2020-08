Volksmusik auf den Mauern der Burg

Lindenfels.Der Klang der Trachtenkapelle Lindenfels gehört zum Burgfest dazu. Wie in den vergangenen Jahren klang auch diesmal Musik von der Burg ins Städtchen – und doch war alles anders. Zum einen war die Musik in der Burgstraße noch besser zu hören, als in den Jahren zuvor. Zum anderen aber durfte niemand als Zuschauer auf die Burg.

In Corona-Zeiten gilt es, erfinderisch zu sein, und das waren

...