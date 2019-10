Volkstanz und Drachen

Kolmbach.„Sei live dabei und gestalte deine eigene Sendung mit eigenen Themen“, heißt es in einem Handzettel von Antenne Bergstraße. Der Sender geht seit nunmehr 19 Jahren einmal im Jahr an den Start und präsentiert über mehrere Sendetage hinweg Informationen aus aller Welt, aber auch Nachrichten und allerlei Wissenswertes über die Menschen an der Bergstraße.

Eine Sendung von Antenne Bergstraße nennt sich „Land und Leute“ und diese Sendung wurde nun zweimal von der Kolmbacherin Claudia Schmitt (BILD: cs) moderiert und präsentiert.

Schmitt erfuhr von dem Projekt eher durch Zufall, dass noch ein Sprecher gesucht wurde, der Nachrichten im Dialekt moderieren könne. Einer ersten Kontaktaufnahme folgte ein Treffen mit den Radiomachern im Schuldorf Bergstraße. Kurz darauf gab es auch schon einen Termin und die ersten Nachrichten im Odenwälder Dialekt.

Die vom Sender angebotene Moderation von „Land und Leute“ – immerhin eine Livesendung – lehnte Claudia Schmitt nicht ab und hatte zunächst Thomas Maul aus Lautertal zu Gast, der als Vorsitzender der Trachten- und Volkstanzgruppe Starkenburg aus Heppenheim, seinen Verein vorstellte. So erfuhren die Hörer vieles über Bergsträßer Brauchtum, Volkstänze der Region und die Odenwälder Tracht.

Bei der zweiten Sendung war Peter C. Woitge aus Lindenfels zu Gast, der federführend das Deutsche Drachenmuseum aufbaute. Woitge sprach über die vielen Exponate im Museum und deren Besonderheiten. Der Verein feiert im Frühjahr sein zehnjähriges Bestehen. cs

