Vollsperrung bei Hammelbach

Hammelbach.Am Montag, 6. Juli, beginnen die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Fahrbahn an der Landesstraße 3346 (Hammelbacher Straße) zwischen der Ortsausfahrt von Hammelbach und der Einmündung in die B 460 in der Ortsdurchfahrt Weschnitz. Bis Mitte September wird die Straße gesperrt, wie die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilt.

Die Umleitungsempfehlung während der Vollsperrung verläuft für alle drei Bauabschnitte ab Weschnitz über die B 460 Richtung Wegscheide und von dort über die L 3105 bis Grasellenbach – Wahlen zurück auf die L 3346 Richtung Hammelbach.

Im Rahmen der Baumaßnahme gibt es Änderungen des Busverkehrs: Die Linie 667 verkehrt über die Wegscheide. Es wird einen Shuttlebetrieb im Streckenabschnitt Gras-Ellenbach – Hammelbach geben. Die Fahrten sind dort auf die Hauptlinie angebunden.

Im Rahmen der Baumaßnahme wird die Fahrbahn der L 3346 auf einer Strecke von rund 2,25 Kilometer in drei Bauabschnitten instandgesetzt. Die Instandsetzung erfolgt dabei sowohl im Hocheinbau als auch Tiefeinbau.

Zur Verbesserung der Straßenentwässerung werden im Zuge der Maßnahme die Einrichtungen zur Entwässerung wie Rinne, Abläufe und Anschlussleitungen größtenteils erneuert, angepasst und ergänzt. Die vorhandenen Entwässerungsrinnen in der Ortsdurchfahrt Weschnitz werden abgebrochen und durch Betonpflasterrinnen ersetzt. Es werden zudem diverse Arbeiten an den Böschungen vorgenommen. Bankette und Borde werden erneuert sowie in kleineren Teilbereichen zur Befestigung Rasengittersteine verlegt.

Durch den Umsturz eines Baumes inklusive des Wurzelwerks ist der Böschungsbereich in einem Teilbereich der Strecke teilweise gelockert. Der verbliebene Baum mit Wurzelwerk, der aus mehreren aufgehenden Stämmen besteht, wird zerkleinert und entsorgt. Der beschädigte Böschungsbereich wird abgetragen und anschließend neu aufgebaut und befestigt.

Die Baukosten der Maßnahme beziffert Hessen Mobil auf rund 660 000 Euro. red

