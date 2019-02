Vom Freischärler zum Nationalsozialisten

Odenwald.Vor bald 80 Jahren begann der Zweite Weltkrieg, der unermessliches Leid mit sich gebracht hat. Weshalb folgten Menschen trotzdem dem Hass und dem Terror der Nazis? Was hat sie dazu bewogen?

Nur durch Zufall erfuhr Hartmut Arras von dem Engagement seines Vaters Erwin Arras für den Nationalsozialismus. Seine Recherchen bewogen ihn, ein Buch über ihn zu schreiben. Daraus liest Arras heute (Donnerstag) ab 19 Uhr im Offenen Haus (Rheinstraße 31) in Darmstadt. Die Evangelischen Dekanate Darmstadt-Stadt und Vorderer Odenwald sowie das Bündnis „Bunt ohne Braun“ laden gemeinsam zu der Lesung ein, an die sich eine Diskussion mit dem Autor anschließen soll.

Erwin Arras wurde 1905 in Steinau geboren und lebte ab 1909 in Groß-Zimmern, wo sein Vater Lehrer an der Evangelischen Volksschule war. Ab 1909 und bis zum Abitur 1925 besuchte Erwin Arras die Darmstädter Ludwigs-Oberrealschule, die heutige Lichtenbergschule.

In der Provinz einflussreich

Forschungen in Archiven und im familiären Nachlass zeigten ihn als ehrgeizigen und unbeirrbaren NS-Parteigänger. Sein Sohn Hartmut Arras, der als Architekt und Stadtplaner in Berlin arbeitet, geht in seinem Buch der Frage nach, welche Einflüsse seinen Vater bereits als Siebzehnjährigen motivierten, sich im Krisenjahr 1923 in Hessen der „Gruppe Erich Damm“ im rechtsradikalen „Feldjägerdienst“ anzuschließen. Dabei handelte es sich um eine geheime paramilitärische und republikfeindliche Organisation, über deren Struktur und Aktivitäten in Arras’ Buch überhaupt erstmals umfassend berichtet wird.

Erwin Arras, der in seiner Diplomarbeit der Idee Albert Schweitzers von der Ehrfurcht vor dem Leben folgte, trat 1932 in die NSDAP ein. Sein Sohn spürt in seinem Buch nach, was den Vater anspornte, Berufs- und Familienleben ganz dem Hitler-Regime zu unterwerfen und sich zu einem einflussreichen Propagandisten des Nationalsozialismus in der Provinz zu profilieren.

Die Auswertung von Feldpostbriefen gibt einen seltenen Einblick in den Alltag der Soldaten in Frankreich und Russland sowie in die Tätigkeit von Erwin Arras als Orts- und Standortkommandant im Kampf gegen sowjetische Partisanen.

Wenige Monate vor seinem Tod verfasste Erwin Arras sein ideologisches Vermächtnis: „Das völkische Lebensgesetz“. Er billigt Adolf Hitler darin das „sittliche Recht“ zu, „unwertes Leben“ zu vernichten. red

