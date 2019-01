Vom Schlittenfahren bis zur Fahrradtour

Fürth.Es ist ein großes Paket aus religiösen Angeboten, Erwachsenenbildung, gemeinsamen Unternehmungen und geselligen Anlässen: Die Kolpingsfamilie Fürth hat ihr Programm für das erste Halbjahr vorgestellt. Weder die Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie noch eine bestimmte Konfession sind Voraussatzung für die Teilnahme.

Die Junge Familie ist eine Gruppe innerhalb der Kolpingsfamilie, die sich vorwiegend aus Eltern mit Kindern im Kindergarten- und Schulalter zusammensetzt. Sie lädt für Sonntag, 27. Januar, je nach Witterungslage zum Schlittenfahren oder einer gemeinsamen Winterwanderung ein. Beginn ist um 14.30 Uhr, Näheres wird noch bekannt gegeben. Am Samstag, 16. Februar, besucht die Junge Familie gemeinsam eine der drei Prunksitzungen der „Feerder Jugendfasnoachd“ bei der KJG.

Den nächsten Freitagstreff der Kolpingsfamilie gibt es am 1. Februar: Pastoralassistent Andreas Baaden lädt zu einer Weinprobe mit Tropfen aus seiner Heimat Rheinhessen ein. Beginn ist um 20 Uhr, Anmeldungen sind bis eine Woche vor dem Termin bei Karl-Heinz Exner (Tel.: 06253 / 5659) und Petra Oehlenschläger (Tel.: 06253 / 930539) möglich.

Gemeinsam mit der Caritas lädt die Kolpingsfamilie für Sonntag, 24. Februar, zu einer Fahrt ins Staatstheater Darmstadt ein. Gezeigt wird der Lustspiel-Klassiker „Pension Schöller“. Abfahrt ist um 16.30 Uhr am Fürther Bahnhof. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden gibt es bei der Familie Vieweg (Tel.: 06253 / 932318).

Indisch kochen mit Pater George

Nach der Teilnahme am Weltgebetstag am Freitag, 1. März, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche mit anschließendem gemütlichen Beisammensein folgt am Freitag, 8. März, die von der Kolpingsfamilie gestaltete Kreuzwegandacht für die gesamte Pfarrgemeinde. Sie beginnt um 18 Uhr in der katholischen Kirche, im Anschluss – ab 20 Uhr – ist Freitagstreff im Kolpingheim. Präses Pfarrer Johannes Dang wird diesen zu einem religiösen Thema gestalten. Indisch kochen mit Pater George steht bei der Jungen Familie am Samstag, 16. März, im Terminkalender. Beginn ist um 17 Uhr, Anmeldungen sind bis eine Woche vorher bei Petra Oehlenschläger (Tel.: 06253 / 930539) und Sigrid Kottmann-Lennert (Tel.: 06253 / 932000) möglich.

Auf dem Franziskusweg

Gemeinsam mit der Kolpingsfamilie Rimbach wird am Freitag, 22. März, die Josephsmesse gefeiert werden, ehe die Mitgliederversammlung ab 20 Uhr im Gasthaus Zum grünen Baum tagt.

Das Heidelberger Klärwerk mit seiner Abwasserreinigungsanlage wird am Samstag, 30. März, besucht werden. Abfahrt wird um 10.30 Uhr sein. Für Sonntag, 7. April, lädt die Kolpingsfamilie mit der Jungen Familie zu einer Wanderung auf dem Franziskusweg in Bensheim ein. Abfahrt ist um 13 Uhr auf dem Parkplatz Betreutes Wohnen in der Bahnhofstraße. Die Tour wird dreieinhalb Stunden dauern.

Das Fastenessen am Sonntag, 14. April, im Jugendheim ist eine gemeinsame Veranstaltung der Kolpingsfamilie mit dem katholischen Frauenbund und der Pfarrgemeinde. An der Gebetsstunde zum Gründonnerstag, 18. April, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche sind außer der Kolpingsfamilie der Frauenbund und die Caritas beteiligt.

Am Mittwoch, 1. Mai, bietet die Kolpingsfamilie eine meditative Wanderung zur Walburgiskapelle an. Im Anschluss ist ein Wallfahrtsgottesdienst. Das Große Gebet am Sonntag, 5. Mai, startet mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr. Es wird von der Kolpingsfamilie, dem Frauenbund und der Caritas gestaltet.

Boulespielen zum Jubiläum

Im Zeichen des 50-jährigen Bestehens der Verschwisterung von Fürth und Thizy steht der Freitagstreff am 24. Mai ab 18 Uhr. In den Steinbachwiesen trifft man sich zum Boule spielen mit Rotwein, Käse und Weißbrot. Eine Maiandacht ist am Sonntag, 26. Mai, ab 18 Uhr in der Pfarrkirche. An Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni, ist dann das Pfarrfest, bei dem die Kolpingsfamilie eingebunden ist. Unter anderem gestalten ihre Mitglieder einen Altar bei der Prozession. Ein Treffen der Ehrenmitglieder am Samstag, 29. Juni, um 14.30 Uhr im Kolpingheim rundet das Halbjahresprogramm ab.

Hinzu kommen die regelmäßigen Angebote: Die Mittwochswanderungen an jedem zweiten und vierten Mittwoch im Monat beginnen um 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße (Parkplatz Betreutes Wohnen). An jedem ersten Mittwoch im Monat ist ab 14.30 Uhr ein Spiele-Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im Kolpingheim. Ein PC-Stammtisch für Senioren trifft sich an jedem zweiten Donnerstag im Monat um 18 Uhr im Kolpingheim. Ab dem 7. Mai bis Ende September werden alle zwei Wochen dienstags Fahrradtouren mit einem gemütlichen Ausklang angeboten. Treffpunkt dazu ist jeweils um 18.30 Uhr am Jugendheim. arn

