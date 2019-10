Von Autoschlüsseln und ihren Tücken

Winterkasten.„Kummt her ehr Leit, es gäiht jetzt lous, die Kerbredd is heit rischdisch grouß“, kündigten Kerweparrer Christian Pfeifer und Mundschenk Michael Kredel schon mal an. Nach einem gelungenen Kerbzug trafen sich alle Kerwefans aus Winterkasten und ihre Gäste am Gasthaus zum Raupenstein. Auf sie warteten nicht nur eine große Kerweredd, die nach siebenjähriger Amtszeit letztmalig von dem Gespann Pfeifer und Kredel verlesen wurde, sondern auch einige neue Ideen.

Eine davon ist der Verkauf eines Ansteckers, der konnte neben der Kerweredd an diesem Nachmittag gekauft werden und wird sich zum neuen Sammelstück entwickeln, denn jedes Jahr soll ein neues Motiv aufgelegt werden.

Doch jetzt waren Pfeifer und Mundschenk Kredel ander Reihe: „Veel Gschischde sin bassiert, de Beschde troache me Eich jetzt vor“.

Eine überflüssige Fahrt

Zu den besten Geschichten gehörte die von Thomas Klinger, der zum neuen Kerbkönig an diesem Nachmittag gekürt wurde. Unter dem Titel „Verschlisselt“, ging es um ein Auto, genauer gesagt ein Elektroauto. „Er will de Umwelt en Gfalle dou, drum schafft er sich e E-Audo ou“, beginnt diese Geschichte. Das ist zwar ökologisch eine gute Sache. „Oan Nochdal hot’s – noja, wie mes nimmt: Dass me net mol bis uff Linnefels kimmt“. Wer also in Urlaub mit dem Auto will, ist gut beraten, wenn er sich ein Leih-Auto holt, „mit guure Vorsätz isses vorbei.“. Dieses Leihgefährt läuft mit Diesel, und so geht’s zum Urlaubsort. Kaum, dass der Urlaub beendet ist, möchte der Winterkäser das Leihauto gegen sein E-Auto wieder tauschen und fährt nach Darmstadt. Erst dort bemerkt er, dass er den falschen Schlüssel eingepackt hat und muss nun mit einen Leihauto wieder zurück nach Hause fahren. „Zwomol uff Darmstadt un werre zurick, öko-logisch wor däs koa Stick!“, so die Feststellung des Duos.

In Winterkasten bleibt auch wegen den heutigen technischen Kommunikationsmöglichkeiten nichts verborgen. Auch nicht der Schlaf auf dem Bulldog. Ein junger Winterkäster kommt nach einer Feier tief in der Nacht nach Hause. Normalerweise liegt irgendwo der Haustürschlüssel, mal im Blumenkübel oder unter der Fußmatte, auch mal im Auto oder in einer Mauerritze. Alle Sucherei half nichts, zumal das angesteuerte Auto verschlossen war. Und als der Anruf beim Bruder, der noch am Feiern war, nichts brachte, musste eine Lösung gefunden werden. „Bevor dass ich moi Modde weck, am Bulldogg laiht doch ah e Deck“. Dort wurde der junge Mann dann schlafend von der Mutter am frühen Morgen gefunden und durfte sich natürlich deren Kommentar anhören. Vom Bruder erfuhr er später, dass er am falschen Auto nach dem Haustürschlüssel gesucht hatte.

Verwirrung um ein Trampolin

Das „Es Gleiche net es Selwe is“, erfuhren die Zuhörer der Kerweredd ebenfalls. Mit der Information: „Die Kinne wern gräiße, deshalb wär’s gut wenn me neie Krom hätt“, beginnt diese Geschichte und sie handelt von der Installation eines Trampolins.

Das eigene Trampolin im Garten wurde für die Kinderschar zu klein, meinte der Vater. Bei einem Kumpel hatte er nun ein solches Sportgerät gesehen, das seiner Meinung nach viel größer war, als das eigene. „Fer moi Deschde wär däs de Hit“, schwärmt er. „Ah, do nemms doch oafach mit!“, so der Kumpel. Gesagt, getan und zu Hause wird alles für das neue Gerät vorbereitet. Seinen Kindern erzählt er: „Däs Ding is sou grouß wie zwaa Fußballfelder, wenn er do druff hopst dann nemmt Eich am Beschde en Kompass mit.“ Doch nach der Installation kam die Überraschung: „die Fieß stäihn uff de Abdrick vum oalde Trampolin druff“. Die Überprüfung der Maße bestätigte den Verdacht: dieses Trampolin wirkte nur beim Kumpel größer als das eigene.

Neu im Reigen der gekrönten Häupter bei der Winterkäster Kerbjugend sind die „Kerwebotschafde/-rinnen“, die nun im Rahmen der Kerweredd gekürt wurden. Nach Aufruf von Christian Pfeifer kam die Kerweprinzessin Nadine Weidmann mit Halstüchern und Hüten mit dem Dreispitz in der Hand.

Den Mitgliedern der Kerbjugend, die im vergangenen Jahr geheiratet haben, galt nun die Aufmerksamkeit. „Soigt fer Nochwuchs in unsem Ort, un führt die Traditione fort“, lautete der Aufruf von Kerweparrer Pfeifer. Sein Wunsch ist es, das der Nachwuchs den Dialekt lernt, „dann kenne se ah vum Kaisetorm singe“.

Nach der Krönung der Verheirateteten durch die Kerweprinzessin Nadine Weidmann wurde der Hochzeitsmarsch gespielt. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.10.2019