Von Bierkönigen und überzähligen Wurstbroten

Winterkasten.Bei Traumwetter schlug nach dem bunten Kerbzug die Stunde von Kerwevadder Christian Pfeifer, der unterstützt durch Mundschenck Michael Kredel und Kerweprinzessin Nadja Weidmann, die Kerbrede vortrug und die kleinen vergnüglichen Missgeschicke der Winterkastener zum besten gab.

Seit 35 Jahren wird im Lindenfelser Stadtteil jetzt die Kerb gefeiert: „Mer sinn gut druff und singe foi, un stimme uff die Kerb jetzt oi“. Und dann ging es auch schon Schlag auf Schlag, dem Kerbteam war natürlich keinerlei Unfug aus dem Dorf entgangen und so fand sich manch staunender Zuhörer plötzlich nebst Anhang in der Kerbrede wieder.

Großer Deal in Worms

Da ist zum Beispiel die Geschichte vom Bierkönig. Bier wird benötigt, und zwar viel: „drübbe in Worms da gibt es einen Deal“. Den begehrten Gerstensaft gibt es dort nämlich im Sonderangebot: Eine Kiste kaufen und eine umsonst. Blöd war nur, dass unser Winterkäster gleich zwei ganze Paletten Bier wollte – die eine bezahlen, die andere eben nicht – was dem Händler nicht gefiel.

Sind Bauarbeiter am Werk, brauchen diese ordentlich zu essen. So dachte sich auch ein Ehepaar aus dem Ort. Flugs wurde eine Metzgerei beauftragt, einen Berg voller belegter Brötchen herzurichten. Beim Abholen jedoch gab es lange Gesichter, die Bestellung war nicht gerichtet. Also wird „ die Kundschaft im Laden vertröst und das Notfallprogramm ausgelöst“. Will heißen, die Bestellung wird schnell hergerichtet. Einige Tage später geht die Bauherrin zum Wurst holen in die andere Metzgerei im Dorf, wo seid drei Tagen belegte Brötchen auf ihre Abholung warteten. Passend hatte das Kerbteam gereimt „Wer bei dem einem Metzger bestellt, und die Sachen dann beim annern Metzger hellt, der kriegt halt doppelte Brötchen für sein Geld“.

Und den Spott der Kerbgemeinde noch dazu, übrigens gratis, wie auch im nächsten Kabinettstückchen. Da fährt ein Dorfbewohner nämlich zum Schuhe kaufen. Unterwegs will er bei der Sparkasse Geld ziehen, aber nach eingeben der Geheimzahl zieht die Bank die Karte ein. Die Bankmitarbeiterin kann ihm zwar die Karte zurückgeben, diese bleibt jedoch wegen Fehleingabe erst einmal gesperrt, zudem sei er – Sparkasse ist halt nicht gleich Sparkasse – bei einem Fremdinstitut gelandet, das die Sperre eh nicht aufheben könne. Bei einer Filiale seiner eigenen Bank erfährt er dann, dass man auch dort die Sperre nicht aufheben könne und das Kreditinstitut auch kein Bargeld lagert. Die Lösung fand der Schuhkäufer bei der Mutter, die Geld zu Hause hatte und dem Sohn aus der Klemme helfen konnte.

Pech hatte auch ein Fliesenleger, dessen Fliesen für das Haus eben noch vor dem Eingang standen und dann vom hilfsbereiten Vater bis in den Garten gefahren wurde. Leider hatte dann am nächsten Tag der Stapler einen Platten, so dass alle Fliesenpakete per Hand wieder beigetragen werden mussten. cs

