Von den Falken in die Lindenfelser Kommunalpolitik

Lindenfels.Als Ingo Thaidigsmann vor 18 Jahren nach Lindenfels zog, habe er gewusst, worauf er sich einlässt, sagt er heute. Seine Frau Petra, Tochter des heutigen Ersten Stadtrats Otto Schneider, stammte schließlich aus der Burgstadt. Oft war das Paar, das bis dahin in Kassel gewohnt hatte, in den Odenwald gereist. Seine neue Heimat kannte Thaidigsmann also schon gut.

Morgen (Sonntag) feiert der

...