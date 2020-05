Von der Kirche auf den heimischen PC

Lindenfels.Pfarrerin Jutta Grimm- Helbig und der Vorstand der evangelischen Kirche Lindenfels hatten die zündende Idee in Zeiten von Corona: Wenn die Gläubigen nicht in die Kirche kommen können, dann kommt der Gottesdienst eben zu ihnen nach Hause. Am vergangenen Freitag nahm das Team einen Gottesdienst mit dem Titel „Kantate“ auf, der seit Sonntag auf dem Youtube-Kanal „Lindenfelser Lichtblick“ zu sehen

...