Von fehlenden Zähnen und vermissten Autos

Glattbach.„Im Tal sinn alle Mensche froh, die Kerb, die Glabbesche Kerb is do“ – so begrüßten Kerbpfarrer Jonas Meister und Mundschenkin Anna Bitsch das Kerbvolk zur traditionellen Kerbrede am Sonntag nach dem Umzug. „Un dobei sinn alle willkumme, die den Weg häwwe nach Glattbach gefunne“ fugten sie hinzu. dann plauderten die beiden aus dem Nähkästchen und hatten auch das noch so kleine Missgeschick der Mitbürger parat.

Zunächst erinnerte das Kerbteam aber an die lange Vollsperrung der Straße zwischen und Glattbach und Kolmbach. Spontan gibt es ein Dorffest, jeder bringt was mit, denn „im koche un backe sind die Glattbacher ja fit“. So wurde quasi für die noch nicht fertige Straße ein Richtfest gefeiert. „Nach etlichen Monaten Umweg fohrn, wurde dann die Idee einer Luftbrücke geborn“. Nur der Rosinenbomber hatte es nicht rechtzeitig bis in den Odenwald geschafft, nahmen es die Dorfbewohner mit Humor.

Die nächste Geschichte lässt staunen. Zum Hochzeitstag geht ein Paar aus Glattbach zum Essen aus, soweit so normal. Doch als das schöne Rumpsteak auf dem Tisch steht, merkt der Hochzeiter, dass er seine – nun ja – Zähne zuhause vergessen hatte: „Er fährt heim um das Gebiss zu holle, was hätt er sonst auch mache solle?“, brachte es der Kerbpfarrer auf den Punkt.

Feuerwehr in Nöten

Einen guten Job machte die Freiwillige Feuerwehr aus dem Dorf bei der gemeinsamen Übung aller Lindenfelser Feuerwehren. Waldbrand hieß das Szenario und die Glattbacher Brandschützer hatten alleine 600 Meter Schlauch zu verlegen. Das klappte zwar, aber so viel Schlauch rollt sich nicht in wenigen Minuten wieder auf. So waren am Ende der Übung nur noch die Glattbacher Feuerwehrleute am Aufräumen, während alle anderen Brandschützer schon im Lindenfelser Gerätehaus saßen: „Bis die Glattbacher nach Linnefels kumme sinn, war der Vorrat an Wurst und Bier beinah dahin“, blieb der kleine Seitenhieb dann auch nicht aus.

Von einem Besuch in Wiesbaden erzählt eine andere Geschichte. Hinein ins Parkhaus und um den Termin der Tochter zu überbrücken, bummelt man durch die Straßen der Landeshauptstadt. Dumm nur, dass man vergessen hatte, in welchem Parkhaus das Auto steht. Das ergibt eine zweistündige Suchaktion, sehr zur Freude der Kerbbesucher.

Mit kleinen Kindern erlebt man was, das können alle Eltern sicher gerne bestätigen. Ein Glattbacher war mit seinem Sprößling im Supermarkt, reichlich Leergut musste zurückgebracht werden. An der Kasse jedoch war dann der Kleine verschwunden. „Die Verkäuferin hat es dem Vater gesagt wo er is – kann das sein, dass der Bub dem leere Kasten hinterhergekrabbelt is?“. Und so war es dann auch. Ist ja auch interessant, wohin die leeren Kästen denn alle verschwinden.

Mit dem Glattbacher Kerbsegen endete die Kerbrede. cs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.09.2019