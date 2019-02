Von Kahlschlägen, Holzplantagen und Rissen in der Baumrinde

An ein zügiges Vorankommen ist bei der Begehung des Lindenfelser Waldes mit Hakan Günder nicht zu denken. Alle paar Meter bleibt er stehen und zeigt auf Dinge, die ihm Sorgen machen. „Sehen Sie sich diesen Baum an. Der hat nicht mehr lange zu leben“, sagt er, als er den Stamm einer Buche im Waldgebiet „Das Buch“ begutachtet. Die Rinde ist im unteren Bereich an mehreren Stellen tellergroß

...