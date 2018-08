Vor 60 Jahren das Ja-Wort in Lindenfels gegeben

Lindenfels.Helga und Georg Hoffmann aus Lindenfels feierten am Samstag ihre Diamantene Hochzeit mit 21 Gästen im Hotel Wiesengrund in Winkel. Das Ehepaar heiratete vor 60 Jahren, am 16. August 1958, in der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus. Helga Hoffmann ist katholisch und Georg Hoffmann evangelisch. „Für den Pfarrer damals nicht ganz einfach, aber er hat uns getraut“ so erinnert sich Georg Hoffmann.

Bekannt durch Lebensmittelladen

Viele Lindenfelser kennen die Familie Hoffmann als Inhaber von einem Gemüse- und Lebensmittelgeschäft in der Altstadt, einem Fachwerkhaus aus dem 17 Jahrhundert. Willi Hoffmann, der älteste Sohn der Familie wohnt dort noch. Seine Eltern Helga und Georg Hoffmann wohnen inzwischen im Sonnenweg in Lindenfels. Helga Hoffmann erinnert sich noch gut an die Arbeit im Laden. „Früh morgens mussten wir Obst und Gemüse vom Großmarkt in Frankfurt am Main holen“. Es war viel Arbeit in dem Laden, in dem es auch Fisch gab.

Helga und Georg Hoffmann haben fünf Kinder. Vater Georg Hoffmann hat sich schon früh dem Motorsport im Odenwald verschrieben. Er ist Motorsportlicher Leiter beim Motorsportclub Lindenfels. Georg Hoffmann hat seinen Sohn Horst (JG 1971) zu Trial Wettbewerben in neun europäische Länder begleitet. Horst Hoffmann ist vielfacher Deutscher Trial Meister, Vize- Amateur - Mannschaft - Trial - Weltmeister und aktueller Weltrekordhalter im „Wheelie-Kreise-Fahren“. Er hat eine „Motorrad - Stuntshow“ und tritt damit bei Messen und anderen Veranstaltungen auf.

Helga Hoffmann arbeitete lange Zeit im St. Josefs - Heim in der Burgstraße und im Café Haus Luginsland in Lindenfels. Das Jubiläum beging das Ehepaar mit Freunden, Kindern und Enkelkindern. Unter den Gratulanten Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig von der evangelischen Kirche und ein Gruß kam auch vom Bürgermeister. Helga und Georg Hoffmann haben sich sehr über die vielen Glückwünsche zu ihrem Jubiläum gefreut. gg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018