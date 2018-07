Anzeige

Lindenfels.Das Burgstädtchen wäre um zahlreiche Attraktionen ärmer gewesen, hätten Rudi Edelmann und seine Frau Anni, geborene Geier, nicht den Weg nach Lindenfels gefunden. Das habe der frühere Bürgermeister Adam Pfeifer, Rathauschef von 1966 bis 1983, immer wieder gesagt, wie das Ehepaar berichtete. Beide haben sich mit viel Elan gemeinsam in Lindenfels engagiert.

Die Jubilarin wurde 1939 in Lengfeld geboren. In Klein-Zimmern machte Anni Edelmann eine Ausbildung zur Friseurin.

Rudi Edelmann kam 1937 in Ueberau zur Welt. In Bad König wurde er zum Friseur ausgebildet. Das Jubelpaar lernte sich bei der Kerwe kennen und heiratete in Ueberau schon in jungen Jahren. 1967 zogen Edelmanns nach Lindenfels und übernahmen den Friseur-Salon Euler.