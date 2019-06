Vor dem Fest musste aufgeräumt werden

Lindenfels.Als in der Nacht auf Donnerstag das Unwetter über Lindenfels und Umgebung herniederging, machte es auch vor der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus in Lindenfels nicht halt. Einige der bereits für das Pfarrfest aufgebauten Zelte und Pavillons wurden zusammengedrückt, so dass freiwillige Helfer am morgen vor dem Gottesdienst noch mit Aufräumarbeiten zu tun hatten.

