Vor dem Konzert geht’s ins Trainingslager

Winterkasten.1985 hat Udo Jürgens den Schlager „Ihr von morgen“ veröffentlicht. Er richtet sich an künftige Generationen, damit sie den Menschen von heute ihre Fehler nachsehen. Ob Jürgens damals geahnt hat, dass der Titel 35 Jahre späte mit Blick auf Klimawandel und „Fridays for future“ aktueller denn je sein würde?

Zumindest hat das Stück es jetzt ins Repertoire des Winterkäster Männergesangvereins Liederkranz geschafft: Chorleiter Jürgen Martini aus Beerfurth studiert den Titel zurzeit mit seinen Männern vom für das Frühjahrskonzert am Samstag, 25. April, ein.

Für den letzten Schliff fahren die Sänger eine Woche vor dem Konzert nach Bad Soden-Salmünster am Rande des Spessarts. Wie schon vor zwei Jahren bereiten sie sich dort in einem zweitägigen Trainingslager auf den musikalischen Höhepunkt des Jahres vor.

Zur Premiere gibt es bei dem Konzert einen bunten Querschnitt aus dem Repertoire des Chors zu hören, unter anderem den Jägerchor aus der Weber-Oper „Der Freischütz“. Vor anderthalb Jahren hatten die Winterkäster Sänger den Chor gemeinsam mit weiteren Männerchören bei einer Opernaufführung auf der Lindenfelser Burg interpretiert.

Die inoffizielle schottischen Nationalhymne „Loch Lomond“ hatte beim Frühjahrskonzert im vorigen Jahr Premiere. Martini hat seitdem mit seinen Sängern weiter an der anspruchsvollen Interpretation gefeilt. Lieblingstitel der Liederkranz-Fans wie „Das Tal in den Bergen“, „Santiano“ und der „Drunken Sailor“ werden ebenfalls nicht fehlen.

Außerdem wird nach mehrjähriger Pause „In Mondes Schimmer“ neu aufpoliert, das der Chor zum Teil in schwedischer Sprache singt. Damit dürfen sich die Besucher auf ein etwa zweistündiges Programm in der Reichenberghalle in Reichelsheim freuen.

Die Sänger erinnern mit ihrem Beinamen „Die Hutbuben“ an das Jahr 1893, als eine Gruppe junger Männer den Verein gründete. Sie hatten bis dahin in der Sängerriege des Kriegervereins gesungen und waren von den Veteranen als „Hutbuben“ verspottet worden, weil sie mangels Uniform in Zivil singen mussten.

Das Konzert beginnt am Samstag, 25. April, um 20 Uhr. Der Kartenverkauf läuft bereits. ppp

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020