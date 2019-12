Vorbereitung auf die Abschlussprüfung

Rimbach.Zur Vorbereitung auf die Formen der Abschlussprüfungen lief zum vierten Mal die Unterrichtsreihe Lebenspraxis an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach. Im Anschluss an ein zweiwöchiges Betriebspraktikum wurden fünf Wochen lang handwerkliche und lebenspraktische Fertigkeiten ausprobiert, die in einer – der mündlichen Abschlussprüfung ähnelnden – Arbeitslehreprüfung mündeten.

An einem Vormittag wurden dabei die Schüler in Kleingruppen eingeteilt und von einer Prüfungskommission befragt. Die Prüfungsthemen setzen sich unter anderem zusammen aus Allgemeinwissen, Praktikum, Vorstellungsgesprächen und praktischen Arbeitsfertigkeiten.

Mit Erfolg schlossen die Neuntklässler zum großen Teil die Prüfung in Teams aus gemischten Bildungsgängen ab, was nicht nur die Klassenlehrer freute, sondern auch Berufskoordinator Matthias Ehlers und den Vorsitzenden der Fachschaft Arbeitslehre Timo Menzel. is

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.12.2019