Vortrag über die Weisheitslehre

Lindenfels.Die Lama Dechen Rinpoche kommt am Mittwoch, 19. September, zu einem Vortrag nach Lindenfels. Beginn ist um 19 Uhr.

„Der Weg ist das Ziel – Unser kostbares Menschenleben“ lautet das Thema des Referats in der Mahabodhi – Buddhistischen Begegnungsstätte über die Weisheits- und Mitgefühlslehre des Buddhas.

In dem Haus gibt es außerdem regelmäßige Meditationsabende, an denen die Ratschläge des Vortragsabends gemeinsam in die Praxis umgesetzt werden können.

Zusätzlich gibt es alle zwei Monate sonntags ab 10 Uhr heilende Gebete und Mantragesänge und einen Meditationsabend mit Mönchen und Nonnen der Klosterschule, der jeweils um 19 Uhr beginnt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018