Winterkasten.Am Samstag, 10. März, konzertiert die Thüringer Deutsch-Folk-Kapelle Hüsch in der Konzertreihe Folk in de Werdschafd des Odenwälder Kleinkunstvereins Doguggschde im Gasthaus Raupenstein. Die Musiker bringen mindestens drei Waldzithern mit. Rudi Roth aus Reichenbach, der für den Kleinkunstverein die Konzertreihe organisiert, will weitere neun alte Waldzithern beisteuern.

Er besitzt je drei Modelle der Firma Böhm aus Hamburg, und von Meinel & Herold aus Klingenthal sowie je eine Waldzither von Hans Hau aus Frankfurt-Höchst und von Bazar Roeber Ijuhy. Dazu kommt ein namenloses Modell.

Hans Hau in Höchst und in Schotten hat 14-saitige Waldzithern gebaut. Die Firma Hopf in Wehen im Taunus hat – vermutlich in den 50er und 60er Jahren – normale Waldzithern mit neun Saiten produziert.