Lindenfels.Zur Blütenwanderung von Zwingenberg nach Bensheim lädt der Odenwaldklub Lindenfels seine Mitglieder und Wanderfreunde für den kommenden Sonntag, 29. April, ein.

Treffpunkt für Gruppe 1 ist der Moelanplatz. Um 12 Uhr ist Abfahrt mit dem Linienbus zum Bahnhof in Bensheim und mit dem Zug weiter nach Zwingenberg. Hier beginnt die auf zweieinhalb Stunden ausgelegte Wanderung auf dem Blütenweg nach Bensheim.

Die Route führt durch die Weinberge mit schönen Aussichtspunkten. Bergauf und bergab geht es vorbei an den Weinlagen Steingeröll, Höllberg und Fürstenlager. In Auerbach wird die Wolfsschlucht passiert. Weiter geht es in Richtung Weinlage Kirchberg mit dem auf der Höhe liegenden Kirchberghäuschen.