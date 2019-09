Wanderung bei Kröckelbach

Lindenfels.Der Odenwaldklub (OWK) Lindenfels lädt für Sonntag, 29. September, zu einer Wanderung durch das Brombacher Tal über die Erzhöhe bis nach Kröckelbach ein. Treffpunkt zur Wanderung ist der Moelanplatz um 13 Uhr. Mit Privat-Pkw geht es in Fahrgemeinschaften nach Kröckelbach auf den Parkplatz.

Beide Gruppen wandern zum Pferdehof Wolpert. Hier trennen sie sich. Die Gruppe 1 wandert anschließend auf dem auf dem Windhofweg mit einer herrlichen Aussicht auf Lindenfels und Fürth bis nach Brombach. Durch das Brombachtal geht es stetig ansteigend zur Erzhöhe. An der Wetterstation Erzhöhe vorbei wird auf einem Pfad zum Erzberg und zurück zum Ausgangspunkt gewandert. Die Schlussrast im Gasthaus Adler in Kröckelbach. Die Wanderzeit beträgt rund drei Stunden.

Die Gruppe 2 wandert direkt am Pferdehof Wolpert vorbei, leicht ansteigend, um dann über einen Wiesenweg mit herrlichen Ausblick in das Weschnitztal weiter in den Wald. Am Wald-Seilgarten und dem Feriendorf vorbei geht nach Kröckelbach zurück. Die Wanderzeit beträgt hier etwa 2 Stunden. li

