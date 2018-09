Wanderung im Beerfelder Land

Lindenfels.Der Galgen in Beerfelden und die Dicke Eiche in Airlenbach sind Ziele des Odenwaldklubs (OWK) Lindenfels bei einer Tour am Sonntag, 30. September. Treffpunkt zur Anfahrt ist um 13.30 Uhr auf dem Moelanplatz mit eigenen Pkw. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Zunächst geht es zum Naturparkplatz Galgen in Beerfelden. Hier gibt es Informationen über den aus dem Jahr 1597 stammenden Galgen, einen der ältesten und besterhaltenen in Deutschland.

Zwei Gruppen

Es werden zwei Gruppen gebildet. Die erste Gruppe wandert danach auf guten Wegen zum Naturdenkmal Dicke Eiche in Airlenbach und zurück zum Parkplatz. Die Wanderung wird zweieinhalb Stunden dauern. Die zweite Gruppe wandert auf einem Panoramaweg in Richtung Falken-Gesäß und durch einen Wald zurück. Die Gehzeit ist mit eineinhalb Stunden angegeben. Beide Gruppen werden in gemütlicher Runde den Tag in Olfen ausklingen lassen. li

