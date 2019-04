Wanderung nach Grasellenbach

Lindenfels.Der Odenwaldklub (OWK) Lindenfels hat seine für den 5. Mai vorgesehene Wanderung abgesagt. Dafür bietet der Vorstand eine Wanderung rund um Grasellenbach am Donnerstag, 2. Mai, an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr der Moelanplatz zur Fahrt mit Privat-Pkw nach Grasellenbach zum Parkplatz Nibelungenhalle.

Beide Gruppen wandern dann am Waldrand entlang Richtung Sägewerk Monheimer. Die Gruppe 1 wandert weiter ins Gassbachtal und zurück nach Grasellenbach. Die Wanderzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden. Die Gruppe 2 wandert durch das Wiesental etwa eineinhalb Stunden lang zurück nach Grasellenbach. Im Gasthaus Zum Ostertal in Ober-Ostern will man den Tag ausklingen lassen. li

