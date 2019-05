Lindenfels.Wie bereits in den vergangenen Jahren werden die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins Ornis Lindenfels in diesem Jahr wieder eine Wanderung nach Ober-Ostern unternehmen . Sie treffen sich am Sonntag, 5. Mai um 10 Uhr, in Lindenfels am Parkplatz Ortsausgang Richtung Reichelsheim (gegenüber Holzbau Höbel).

Von dort geht es nach Ober-Ostern. Rast ist bei Familie Rummel vom RGZV Reichelsheim. Wer nicht wandern kann oder möchte, kann gern auch mit dem Pkw hinfahren.

Bei Regenwetter fährt die Gruppe mit den eigenen Pkw um 10 Uhr nach Ober-Ostern. Treffpunkt auch hier: Parkplatz gegenüber Holzbau Höbel. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.05.2019