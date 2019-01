Wanderung nach Seidenbuch

Lindenfels.Der auf dem Krehberg gelegene Lindenfelser Stadtteil Seidenbuch ist das Ziel einer Winterwanderung des Odenwaldklubs Lindenfels am Samstag, 26. Januar.

Gruppe 1 trifft sich um 16 Uhr am Parkplatz „Am Brünnchen“ an der Nibelungenstraße und wandert über Winkel und Glattbach nach Seidenbuch. Gruppe 2 trifft sich um 17.15 Uhr am Moelanplatz und fährt mit dem Bus um 17.30 Uhr direkt nach Seidenbuch.

Im Gasthaus “Bergfrieden” wollen die Wanderer einige gemütliche Stunden verbringen. Liederbücher sollen die Teilnehmer mitbringen. Die Rückfahrt mit dem Bus ist um 20.30 Uhr vorgesehen . Die Führung haben Reinhold Bauer und Werner Hunkeler übernommen. li

