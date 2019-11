Wanderung um Fränkisch-Crumbach

Lindenfels.Der Odenwaldklub Lindenfels lädt für Sonntag, 10. November, zu einer Rundumwanderung (Fränkisch – Crumbach – Klingenberg –Beerfurth – Fränkisch-Crumbach) ein. Treffpunkt Wanderung ist um 13 Uhr auf dem Moelanplatz in Lindenfels. Von dort wird mit Privat-Pkw zum Parkplatz am Friedhof in Fränkisch-Crumbach gefahren.

Zwei Gruppen

Es werden zwei Gruppen gebildet. Beide wandern in Richtung Reichelsheim über Klingenberg und Beerfurth wieder zurück nach Fränkisch-Crumbach. Während Gruppe 1 einen Abstecher Richtung Beerfurth einlegt, bleibt Gruppe 2 auf dem Höhenweg und gelangt so an den Ausgangspunkt zurück. Gruppe 1 wird etwa drei Stunden und Gruppe 2 etwa zwei Stunden unterwegs sein.

Im Landgasthof „Zum Reichenberg” will man den Wandertag gemütlich ausklingen lassen. Gäste sind wie immer willkommen.

Die Wanderleiter Reinhold Bauer, (Telefon 06255/2727 und Maria Peking, (Telefon 06255/2683) bitten vorab um Anmeldung, da die Fahrt mit privaten Pkw organisiert werden muss. li

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.11.2019