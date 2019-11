Wandteppiche als Abschiedsgeschenk

Lindenfels.Die frühere Lindenfelser Kirchenvorsteherin Birgit Hopper hat ein besonderes Hobby – sie quiltet, das heißt, sie schafft Unikate in Quilt-Technik. Dazu fertigt sie zunächst einen Entwurf an, wählt passende Stoffe aus und gestaltet Wandbehänge und andere Textilien in einer Art „Patchwork-Technik“.

Da sie und ihr Mann demnächst in die USA zurückkehren werden, wo ihre Kinder leben, macht sie ihrer Lindenfelser Heimatgemeinde ein besonderes Geschenk: Sie übergibt ihr im Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 10. November, um 10 Uhr in der Evangelischen Kirche extra für den Kirchraum handgefertigte Paramente und Wandteppiche.

Im Anschluss an den Gottesdienst können die Besucher bei Sekt, Kaffee und Gebäck mit der Künstlerin ins Gespräch kommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.11.2019