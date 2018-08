Waschbär bereitet Lindenfelsern Sorgen

Der Waschbär ist in Lindenfels auf dem Vormarsch. „Mittlerweile ist er auch in der Kernstadt angekommen", schreibt Bürgermeister Michael Helbig in einer Pressemitteilung. Sogar für Haustiere könne er zur Gefahr werden.

Schutzmaßnahmen würtden immer wichtiger. Die ursprünglich aus Nordamerika stammenden Allesfresser hinterließen auf Dachböden ihre Duftmarken. Allein durch Kot und Urin verursachten sie Schäden, die in Höhe von mehreren tausend Euro pro Haus liegen können.

Die Jagd nach den Vierbeinern sei innerhalb der Bebauung verboten. „Am besten ist die Vorbeugung“, fährt Helbig fort.

Die Eindringlinge wühlten in Abfällen. So ist sei zum Beispiel ratsam, immer für einen abgedeckten Kompost und fest verschlossene Mülltonnen zu sorgen.

Da die Tiere auch Krankheiten übertragen können, sei es ratsam, Waschbärkot zu verbrennen und bei der Beseitigung Handschuhe zu tragen.

