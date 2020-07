Waschbären-Nachwuchs im Kirschbaum

Unterwarteten Besuch aus der Tierwelt hat die Familie Nevermann im Lautertaler Ortsteil Schannebach bekommen: Am Wochenende hielten sich fnf Waschbären-Jungtiere in ihrem Garten auf.

Am frühen Morgen hätten sich die Elstern, die sich häufig am Haus aufhalten, lautstark beschwert, erzählt Wolf Nevermann: "Das tun sie normalerweise, wenn unser Kater im arten ist." Als Nevermanns nachschauten, entdeckten sie die fünf kleinen Waschbären, von denen vier auf einem Kirschbaum saßen.

Mittlerweile ist der Besuch wieder weg: Nach einiger Zeit kam das Muttertier und holte seine Jungen ab.

Die natürliche Heimat der Waschbären ist der nordamerikanische Kontinent. Im Jahr 1934 wurden einige Tiere in Deutschland angesiedelt. In der Folge stieg die Population stark an. Mittlerweile dürfen Waschbären ach bejagt werden, wobei sie vom 1. März bis zu 31. Juli einer Schonzeit unterliegen.

