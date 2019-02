Wasser muss abgekocht werden

Schlierbach/Eulsbach.Wie Bürgermeister Michael Helbig in seinem Magistratsbericht bei der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung informierte, bereitet das marode Wassernetz weiter Probleme. Am Freitagmittag die Meldung eingetroffen, dass der Schlierbacher Hochbehälter kein Wasser mehr führe. Wie Helbig ausführte, sei bei der Kontrolle festgestellt worden, dass kaum noch Wasser zufließt. Der Hochbehälter sei von der Wasserversorgung umgehend getrennt worden.

Keimbelastung in Kernstadt

Mittlerweile läuft das Wasser in den Versorgungsbereichen Schlierbach und Eulsbach zwar wieder. In Abstimmung mit dem Bergsträßer Gesundheitsamt hat die Stadt aber für diese Bereiche ein Abkochgebot erlassen, das bis auf Widerruf gilt. Ab sofort wird empfohlen, das Trinkwasser vorsorglich einmal sprudelnd aufzukochen, auf etwa 100 Grad Celsius. Anschließend sei eine Abkühlzeit von etwa Minuten vor der weiteren Verwendung des Trinkwassers einzuhalten. Handelsübliche Wasserkocher seien dafür gut geeignet, heißt es auf der Internetseite der Stadt. All dies gelte auch bei Wasser, das mit Lebensmitteln in Berührung kommt und bei Tätigkeiten wie Zähne- oder Salatputzen.

Die Probleme mit der Wasserversorgung hätten sich auch bei mehreren Rohrbrüchen niedergeschlagen, fuhr Helbig fort. In der Druckerhöhungsanlage in der Kernstadt gebe es eine, „wenn auch minimale“ Keimbelastung“. Insgesamt sei das Gesundheitsamt zufrieden mit dem Wasserwerk, da stets umgehend reagiert werde. kbw

